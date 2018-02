Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, parla a Premium Sport dopo il ko con la Roma: "Abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo creato molte occasioni, siamo stati pericolosi ma poco lucidi e poco incisivi sotto porta. Poi abbiamo regalato due gol, ci stiamo lavorando, è il nostro difetto più grande, speriamo di eliminarlo al più presto. Calo fisico della squadra?No io non ho visto un calo fisiologico, chi non è determinato va in tribuna. Una squadra che gioca questa partita non è in calo, davanti avevamo la Roma che ti può mettere in difficoltà. A me interessa che la squadra continui a crescere e che tutti stiano sul pezzo fino alla fine. Chi non ci sta viene lasciato da parte. Abbiamo giocato alla pari, la Roma ha avuto più possesso palla nella ripresa ma è normale perché hanno più qualità. Però ha avuto solo una supremazia territoriale ma la gara è stata equilibrata. Deluso dalla prestazione di Barak? No, io sono deluso solo da aver regalato due gol e basta. Un giudizio su Under? E’ un giocatore forte e ha grandi qualità però se lo avessimo aggredito con più cattiveria la palla non sarebbe passata. E’ una bella scoperta e sicuramente sarà molto utile per la Roma. Però quel gol che ha fatto potevamo evitarlo. Esiste il rischio di non avere più obiettivi? Quando sono arrivato avevamo 3 punti dalla zona retrocessione, ora ne abbiamo 16. Non vedo la paura di perdere le motivazioni perché chi non le ha sta fuori. Non vedo perché non ci debbano essere le giuste motivazioni, l’Europa era un sogno. Il nostro obiettivo è quello di eliminare gli errori che determinano le partite. Accordo con la società per prolungare il contratto? Non ho nessun tipo di accordo, sono venuto qui per lavorare bene. Ora devo fare il meglio possibile fino a fine anno, poi si vedrà. Non mi interessa il futuro, conta il presente".