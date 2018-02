E' da poco intervenuto in conferenza stampa Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, impegnata domani a Torino contro i granata allenati da Walter Mazzarri.



IL TORINO - " E' un avversario durissimo, che guardando la rosa dovrebbe avere almeno 6-7 punti in più. Dopo il cambio di allenatore sta facendo meglio, ha trovato un ottimo equilibrio, siamo consapevoli che affronteremo una squadra forte, ma non ce ne frega niente. Proveremo a portar via più punti possibili, nel calcio conta il campo, e li vedremo se saremo abbastanza bravi. Abbiamo gli stessi punti e lottiamo per lo stesso obiettivo. Chi vince si stacca, andremo a Torino per fare risultato pieno".



SCELTE - "Angella si è ripreso, stanno tutti bene. Mancheranno solo Danilo e Adnan.

Lasagna meglio con Lopez? Lui fa giocare meglio i compagni. Non è un bomber, ma ama fare assist e giocare per la squadra. Ma le scelte dipendono anche dagli avversari: a Milano ha giocato alla grande De Paul".



TRIDENTE GRANATA - Chi mi preoccupa di più del tridente del Toro? Temo ognuno di loro, tutti possono risolvere individualmente la partita. Hanno caratteristiche diverse, ma sono davvero forti. Ma anche noi siamo consapevoli dei nostri mezzi.



SCONTRO DECISIVO? - Chi perde è fuori dall'Europa? E' presto, al massimo chi perde si allontana dalla sesta posizione, ma ricordiamoci che anche il settimo posto può portarci in Europa.



RINNOVO - "Ultima cosa di cui parlare ora. Siamo concentrati sul nostro obiettivo, la seconda parte di campionato sarà importante. Non penso al prossimo anno, in ogni caso l'Udinese è un punto di arrivo, non di partenza. Il futuro nessuno lo può decifrare, ma io lavoro con massima passione e impegno".