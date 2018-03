L'Udinese si prepara alla sfida sul campo dell'Atalanta, in programma domani alle 15. Massimo Oddo, tecnico dei friulani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro: "Voglio vedere una squadra unita e compatta. Domani soffriremo contro l'Atalanta, i ragazzi lo sanno perfettamente e conoscono la forza degli avversari. Dovremo lottare su ogni pallone, concentrati 95 minuti. Io voglio quel tipo di risposta. Rivedere la voglia di non prendere gol e portare a casa punti, cosa che ci è venuta a mancare nell'ultimo periodo. L'ultima partita col Sassuolo, che abbiamo giocato malissimo, fanno sembrare le altre sconfitte al pari dell'ultima. Quindi si parla di crisi e quant'altro, con i giocatori che possono andare incontro a delle difficoltà. Il compito dell'allenatore in questi casi è anche di fare lo psicologo. In questo momento dobbiamo pensare solo alle cose positive che abbiamo fatto finora. Abbiamo sicuramente perso delle qualità che ci avevano contraddistinto, come la voglia di non prendere gol, oltre alle assenze dei giocatori. La cosa da fare è cercare di riacquisire queste qualità. Poi se riusciamo a recuperare qualche giocatore, tanto meglio".



EMERGENZA A CENTROCAMPISTA - "Purtroppo nel calcio possono capitare questi momenti. Dobbiamo usare al meglio i giocatori sani. Cerco di ottimizzare al meglio le risorse che abbiamo. Non perdo la mia positività. Giocheremo con tante difficoltà, ma la speranza è quella di fare qualcosa di buono".



HALLFREDSSON - "Non è convocato per un problema al ginocchio con cui convive da tempo. Userò altri giocatori. Domani avrò cinque centrocampisti a disposizione".



MODULO - "I moduli sono solo numeri. Posso dirvi che domani in campo ci saranno cinque difensori".



ATTACCO - "Ho già scelto ma non ve lo dico. De Paul ha giocato mezzala, ma solo in amichevole. Nella necessità comunque è un'alternativa valida, per caratteristiche può farlo. Noi abbiamo preparato la nostra partita contro l'Atalanta che gioca benissimo. Stimo molto Gasperini, l'ho anche votato. Servirà agonismo, cattiveria e fortuna".



LASAGNA - "Il nostro obiettivo è quello di convocarlo martedì e fargli fare qualche minuto, e magari averlo dall'inizio contro la Lazio. È in recupero, si sta allenando con noi da qualche giorno, ma si è fatto male in una parte delicata, starà anche a lui dirci le sue sensazioni".



PONTISSO - "L'ho provato molto anche perché questi sono i giocatori che ho. Fa parte dei 4 giocatori che possono scendere in campo: domani potrebbe giocare. A centrocampo ci sono Ingelsson, Balic, Jankto, Pontisso e il giovane Ndreu".