L'Udinese è sempre molto attenta al mercato sudamericano e, come riporta O Globo, ha offerto 3 milioni di euro per Igor Rabello, difensore centrale del Botafogo. La prima proposta è stata rispedita al mittente, ma secondo il quotidiano brasiliano è in arrivo un rilancio da parte dei friulani per il classe '95, che ha un contratto fino al 2019.