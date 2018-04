Massimo Oddo è sempre più vicino all'esonero. In casa Udinese sono ore calde, con l'allenatore abruzzese che ieri non ha diretto l'allenamento e Igor Tudor in città per firmare. Nel frattempo, i tifosi, sono pronti a partecipare alla trasferta di Benevento dove contesteranno squadra e dirigenza, ritenendo innocente comunque l'ex Pescara.