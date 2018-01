Stipe Perica, attaccante dell'Udinese, parla ai microfoni di Udinese TV: "Oggi abbiamo perso, ma secondo me il risultato non doveva essere questo. Potevamo fare di più, dobbiamo migliorare. Dobbiamo crescere, sappiamo che la Lazio è forte in contropiede, non possiamo prendere due gol così. Conosco tutti i miei compagni dell'attacco, quindi non credo che l'affinità con Maxi sia da migliorare. Se Barak avesse segnato l'1-1 sarebbe andata diversamente".