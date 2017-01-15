Udinese-Roma 0-1: il tabellino
Udinese-Roma 0-1 (primo tempo 0-1)
Marcatori: 12' Nainggolan (R).
Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (73' Ewandro), Jankto (52' Perica); De Paul; Thereau, Zapata (69' Hallfredsson). All. Delneri
Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy (63' Totti); Dzeko. All. Spalletti
Arbitro: Antonio Damato di Barletta
Ammoniti: 40' Juan Jesus (R), 75' Felipe (U), 77' Fofana (U).
Marcatori: 12' Nainggolan (R).
Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (73' Ewandro), Jankto (52' Perica); De Paul; Thereau, Zapata (69' Hallfredsson). All. Delneri
Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy (63' Totti); Dzeko. All. Spalletti
Arbitro: Antonio Damato di Barletta
Ammoniti: 40' Juan Jesus (R), 75' Felipe (U), 77' Fofana (U).
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