Udinese-Roma, trasferta vietata ai residente nella Regione Lazio. Così con un nota il prefetto di Udine ha decretato che i tagliandi per il match di sabato pomeriggio non saranno acquistabili per chi risiede nel Lazio.



“Per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica in occasione della partita di calcio Udinese-Roma, in programma sabato 17 febbraio presso lo stadio “Friuli” di Udine, sono adottate le seguenti prescrizioni:



– Divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti nella Regione Lazio.



– La vendita è consentita solo ai non residenti nella regione Lazio previa esibizione di valido documento di riconoscimento; in tale caso è fatto divieto della cessione dei tagliandi acquistati a terzi residenti nella Regione Lazio”



La motivazione del prefetto sono gli scontri di Verona tra la tifoseria locale e i romanisti, ma non solo: nella nota sono state elencate tutte le partite “che provano la pericolosità del tifo organizzato romanista”.