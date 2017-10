Il difensore dell'Udinese, Samir, ha parlato a JTV ha parlato prima della sfida contro la Juve: "Mi aspetto una bella gara oggi, una bella prestazione di tutte e due le squadre. E speriamo di fare bene, perchè veniamo da due gare in cui non abbiamo fatto bene, quindi oggi per noi sarà una partita difficile. Giochiamo in casa, con i nostri tifosi e per noi è importante vincere oggi, giocando bene".