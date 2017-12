Antonin Barak, centrocampista dell'Udinese, è una delle più grandi rivelazioni del campionato di Serie A di quest'anno. Il classe '94 della Repubblica Ceca, che ha già messo a segno 6 gol in 15 presenze finora in campionato, ha molti estimatori sul mercato, tra cui la Juventus, secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto. Non soltanto i bianconeri, però, perché ci sono anche Inter e Napoli pronte a darsi battaglia per Barak. L'Udinese, ovviamente, punta a scatenare un'asta per guadagnarci il più possibile.