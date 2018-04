Non si ferma la picchiata dell'Udinese, che perde in casa col Crotone e inanella l'undicesima sconfitta consecutiva. Oddo è a rischio esonero: secondo la Gazzetta dello Sport, ieri un intermediario dei Pozzo ha telefonato a Stramaccioni. L'ex tecnico dello Sparta Praga è disposto ad accettare, ma solo se gli viene offerto un contratto per la prossima stagione. L'altra soluzione porta a Mandorlini. C'è però un altro nome sull'agenda, l'unico forse che potrebbe calmare la piazza: è quello di Guidolin, già in ballottaggio a novembre con Oddo e Zenga.