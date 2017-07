Lateral zurdo, tiene 19 años y viene cedido por el Watford.

Toda la info sobre el fichaje de Pervis Estupiñán

è un nuovo giocatore dell'. Il terzino ecuadoriano è il sesto acquisto del club andaluso in questa sessione di mercato, tra i più attivi nella Segunda División.Il club rojiblanco brucia la concorrenza di numerosi club interessati alnell'ultima stagione in prestito dall'al Granada, con cui ha debuttato inCapace di abbinare velocità ed aggressività, Estupinan vanta anche una discreta esperienza per essere un Under 20. Arriva all'Almeria con la voglia di rifarsi dopo lacon la maglia del Granada nell'ultima Liga. Un altro giovane sudamericano scoperto dallaarriva nel campionato spagnolo.