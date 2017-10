Stop per Valon Behrami, l'Udinese ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista svizzero.



Valon Behrami è stato sottoposto oggi ad una risonanza magnetica per accertare l’entità dell’infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la sfida con la Sampdoria.



Lo staff medico della società ha rilevato una lesione di primo grado che interessa l’adduttore della gamba sinistra del giocatore che pertanto, anche in seguito a contatti tra la Società e la l’Associazione Svizzera Football, non risponderà alla convocazione della propria nazionale e rimarrà a Udine per iniziare subito il percorso terapeutico.