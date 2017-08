Ora è ufficiale: l'Udinese ha prelevato il cartellino di Larsen per rinforzare la difesa. Arriva dalla Danimarca il nuovo esterno a disposizione di Mister Delneri per questa stagione. Jens Stryger Larsen ha sostenuto e superato in questi giorni le visite mediche e firmato oggi il contratto che lo lega all’Udinese per le prossime quattro stagioni e sarà subito a disposizione del tecnico, a partire dall’allenamento di domani.