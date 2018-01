Sempre più vicino il passaggio diall'. L'ormai ex terzino delha salutato i tifosi abruzzesi con un post su Instagram: "Pescara è una piazza che si ama in poco tempo, una città stupenda e dei tifosi fantastici. In questi 4 anni ho vissuto emozioni uniche, la tristezza di una finale playoff persa a Bologna, l'emozione di una promozione, il debutto in serie A, la delusione della retrocessione. Tutte emozioni che sono legate a questi colori biancoazzurri. Sarò sempre grato a questa maglia e a questa città che mi ha fatto sentire a casa. E sono sicuro che Pescara tornerà nelle categorie che merita. Grazie pescaresi e forza Pescara".