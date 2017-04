Vittoria per 6-0 in amichevole per l'Udinese di Gigi Delneri che ha battuto gli sloveni del Rudar Velenje, in vista della gara della sfida di domenica contro il Genoa. Nella prima frazione di gioco è stato Thereau a portare in vantaggio i bianconeri, che hanno poi dilagato nella ripresa con la rete di Ewandro e le doppiette di Matos ed Evangelista.