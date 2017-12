Ritorno al gol per, esterno svizzero dell'Udinese. Queste le sue parole dopo il 4-0 all'Hellas Verona riportate da UdineseBlog: "E' una grande soddisfazione personale. Sono molto contento della partita che abbiamo fatto perché siam stati attenti in fase difensiva e abbiamo colpito in fase offensiva. Abbiamo fatto divertire i tifosi, giornata bellissima. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente perché abbiamo fatto un ottimo cammino. Siamo consapevoli delle nostre capacità e vogliamo divertirci e far divertire. Cerchiamo di continuare con la stessa voglia".