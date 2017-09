Widmer, terzino dell'Udinese, parla a Deejay Football Club: "Come sempre io ribadisco che sto bene a Udinese, ad agosto mi sono fatto male e tutta la concentrazione è andata al mio recupero. Come ogni anno abbiamo tanti nuovi ragazzi, giovani, e stiamo mettendo insieme diversi ruoli, avendo perso anche giocatori di esperienza come Karnezis, Badu e Thereau. Sono comunque contento dei nuovi arrivi, sono ragazzi di qualità, ora dobbiamo ricreare il gruppo. De Paul? E' un ragazzo di grande qualità tecnica, ma anche di corsa, spinge tanto e come terzino lo apprezzo tantissimo, ci capiamo bene. Milan? Spero che siano un pochino stanchi dalla gara di giovedì, hanno grande qualità tecnica e in questo momento sono simili a noi, stanno cercando di amalgamarsi e hanno molto talento".