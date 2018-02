Il nuovo terzino destro dell'Udinese, Francesco Zampano ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono contentissimo di essere qui, è una grande emozione far parte di questa società e di questo gruppo fantastico. Cercherò di mettere in difficoltà l'allenatore, dando sempre il massimo, sapendo che qui ci sono esterni bravi come Widmer e Adnan. So cosa chiede Oddo, è un allenatore molto preparato e un calciatore di assoluto livello. Imparare il suo cross dalla trequarti non è facile. Il numero 11 mi ha portato fortuna al Pescara. I miei compagni mi stanno aiutando molto. Chi mi ha impressionato più di tutti è Barak, ma anche De Paul è davvero forte".