Zico, leggenda del calcio brasiliano e dell'Udinese, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo al sua su Real Madrid-Napoli: "Non tiferò per nessuno, anche perché in campo non c'è più il mio grande amico Roberto Carlos. Sarà una sfida nella quale potrà succedere di tutto. Ho visto qualche gara del Napoli e si vede che ha un bravo allenatore. Dico che può fare il colpaccio, mettendo in difficoltà il Real con la sua velocità. Conta però non avere paura. Quello stadio mette soggezione".



Due parole poi su Maradona: "Spero di riabbracciarlo. E' un grande amico. So delle feste che gli hanno fatto a Napoli. Non sono invidioso. Anch'io vengo festeggiato a Udine. Napoli? Potevo andarci al termine del primo anno a Udine. Mazza però non mi ha lasciato andare e io non potevo forzare la mano, anche per rispetto ai tifosi. Poi quell'estate arrivò Maradona. Insieme ci saremmo divertiti tanto".



Infine, Gabigol: "Lo conosco bene. E' un ottimo giocatore. Ha avuto qualche difficoltà d'adattamento probabilmente. Non è veloce come Gabriel Jesus ma ha sempre segnato. Prima o poi avrà successo anche in Italia".