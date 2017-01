Tra poche ore allo “Stadio Friuli” andrà in scena la sfida tra Udinese e Inter oramai da qualche anno un classico di mezzogiorno a inizio anno. Come al solito alla ripresa dopo una sosta sono molti gli interrogativi che avvolgono i match in programma, i friulani erano reduci da una serie positiva di tre vittorie e un pareggio e gli auspici sono quelli di continuare su questa squadra. MaIl fattore mentale sarà sicuramente di primaria importanza, il tecnico dovrà tenere in mano le redini della squadra sostenendone il morale anche in caso di risultati avversi. Ma i ragazzi da questo punto di vista fino a qui hanno già mostrato che anche se non spettacolari hanno il carattere per non smettere mai di crederci. Quella contro l'Inter può sembrare una sfida difficile, mae sarà questo l'input che Delneri dovrà imprimere.C'è qualche acciacco a complicare la situazione con Thereau che ha lamentato qualche fastidio al ginocchio e Hallfredsson al collo, in più Badu e Wague sono partiti per la Coppa d'Africa. Ma i rimpiazzi ci sono,. E proprio l'argentino è il giocatore tenuto maggiormente in considerazione perchè fino a qui ha fatto vedere poco, ma le sue qualità sono di livello superiore e vedi mai che con l'assenza del francese davanti non si aprano per lui nuove strade per la prima rete in serie A.Staremo a vedere ma la sensazione è che sia una di quelle sfide dal risultato per niente scontato perchè entrambe le compagini escono da un momento positivo prima della sosta. Poi c'è il pubblico che non va sottovalutato, il nuovo impianto dei Rizzi ha un ottimo impatto sui giocatori, che però per vicissitudini passate solo raramente hanno potuto apprezzare un sostegno incondizionato da parte della tifoseria. Ora le cose sono più o meno sistemate,. Poi il campo dirà la sua ma le premesse sono più che buone.