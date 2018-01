Non un bellissimo momento per i friulani e non una bellissima partita quella andata in scena a Marassi contro il Genoa, con questi ingredienti si può capire quanto importanti diventino tre punti raccolti in una situazione come questa. C'è carattere e c'è la capacità di fare gruppo di fronte alle difficoltà e uniti portare a casa il massimo possibile. Dal cilindro a salvare la situazione è spuntato un tiro sporco da fuori area dello svizzero Behrami che fino a qui, causa infortuni, non era mai riuscito ad esprimersi con continuità e a trovare la via della rete.



Il tutto è arrivato in un colpo solo, nell''emergenza infortuni e rosa sempre più corta, lo svizzero si è ripreso il centrocampo dimostrando di essere quel giusto mix di carattere e qualità che i molti giovani per il momento ancora non hanno. L'espulsione di Samir nella ripresa poteva complicare la situazione ma qui è emersa la compattezza della squadra che è riuscita con le unghie a difendere il risicato vantaggio.



Buona lettura della gara anche da parte di Oddo, che non ha perso tempo con i cambi sia in occasione dell'espulsione ma soprattutto dopo il gol dello svizzero. La sostituzione di Behrami appena dopo il gol realizzato poteva sembrare affrettata, ma con Hallfredsson la squadra si è coperta capendo che il vantaggio era una situazione “fortunata” e che andava da subito difeso in ogni modo. Ora bisognerà sperare che rientri qualche infortunato e che si recuperi la condizione di gente come Barak, che nella prima fase della gestione Oddo era stato fondamentale.



Settimana prossima al Friuli arriverà il Milan e sarà veramente un bel banco di prova, con la squadra milanese in netta ripresa e finalmente a suo agio con Gattuso. L'Udinese oltre ai già ricchi problemi di infortuni dovrà fare a meno anche di Samir, ipotizzabile quindi l'utilizzo del nuovo acquisto Zampano e l'arretramento di Stryger in difesa. Gli ingredienti ci sono tutti e non mi stupirei di vedere una partita bella attiva tatticamente, perché due amici come Gattuso e Oddo per la prima volta da avversari come tecnici avranno voglia di sfoggiare tutte le armi a loro disposizione.