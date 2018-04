Non voglio proseguire un percorso malinconico, che porta alle otto sconfitte consecutive e alla contestazione alla società, ma ripartire dal gol di Kevin Lasagna. Ci eravamo fermati qui, con quel gol annullato dal Var a Barak contro il Torino e poco dopo con l'infortunio alla nostra bella punta centrale. Da quel momento tutto è andato storto, la squadra lentamente si è persa, ma ieri ho visto di nuovo il vecchio spirito e bisogna ricostruire da qui.



Più volte in questa rubrica ho sottolineato, errori societari a parte, quanto sia pesata l'assenza di Lasagna in questi due mesi. Molti hanno trovato degli errori anche nelle cessioni nel mercato invernale, ma non credo che nessuno tra Matos, Ewandro o Bajic sarebbe riuscito a sopperire in maniera differente all'assenza di Lasagna. Kevin è un giocatore che da entusiasmo e imprevedibilità a tutto il reparto offensivo, che in maniera più dinamica consente più facilità agli inserimenti dei centrocampisti.



Il gol è il primo segnale, ma la sequenza di tiri che prova in successione sono il risveglio improvviso di una squadra che ormai non riusciva neanche più ad avvicinarsi alla porta avversaria. Ora va dimenticata in fretta l'ennesima sconfitta, perché con la vittoria del Crotone contro il Bologna la lotta per la salvezza si è riaperta completamente. La prossima settimana al Sant'Elia non si può più sbagliare, una sconfitta potrebbe avere risvolti drammatici, mentre una vittoria potrebbe regalare uno splendido slancio salvezza.