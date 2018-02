Partita bella quella andata in scena tra Udinese e Milan allo Stadio Friuli, due squadre che hanno giocato tatticamente bene ribattendo colpo su colpo con un pareggio finale che è il risultato più giusto. Fa quasi strano pensare che l'Udinese dopo quattro stagioni strane si ritrovi a giocarsela alla pari con un Milan in ripresa, ma questa è la bella realtà in cui ci ha proiettato Oddo e che ci vogliamo godere il più possibile.



E' vero che nella prima frazione, per stessa ammissione del tecnico, qualcosa non ha funzionato benissimo e la manovra non è risultata fluida, ma il bello di questo gruppo è che segue il suo allenatore e ha saputo riprendere in mano una gara rendendola avvincente. Per poco non ci scappa la vittoria con l'assedio finale dei friulani sotto la porta difesa da Donnarumma. Tante cose belle tra cui spicca il ritorno ad alti livelli di Jankto, che rende sempre molto bene quando l'avversario che ha davanti è di blasone (questo può un po' preoccupare in ottica mercato).



Il ritorno di Behrami in mezzo al campo ha consentito alla squadra di uscire dalla mini-crisi dopo i pareggi con Chievo-Spal e la sconfitta contro la Lazio. Il centrocampista svizzero sembra controllare l'umore caratteriale della squadra tenendone sempre alta la tensione, una grinta agonistica che in pochi hanno ma che lui sa trasmettere ai compagni. La vittoria di Marassi e il pareggio contro il Milan sono arrivate in un momento di emergenza infortuni, ma il gruppo è emerso dalle difficoltà e ora dovrà riuscire a confermarsi.



Buono l'inserimento di Zampano, che ha dimostrato subito di poter far bene sia a destra che a sinistra. Con il suo arrivo e il recupero di Widmer, Stryger può tornare a fare il centrale di destra e Nuytick stare a sinistra, riequilibrando così tutta la squadra. Tra quattro partite, dopo aver affrontato in sequenza: Torino, Roma, Sampdoria e Fiorentina, potremo capire di più sulle reali ambizioni di questo gruppo, perché anche se nessuno vuole parlarne l'Europa è li e un pensierino è giusto iniziare a farlo.