Nessuno avrebbe mai scommesso un euro sull'Udinese che se la gioca alla pari contro la Juventus, eppure i friulani si sono risvegliati all'improvviso e hanno messo in campo una partita esemplare che per un pelo non li porta a battere la capolista. La difesa e il centrocampo sono stati impeccabili e Zapata davanti è sembrato un toro scatenato pronto a far male alla Juve in ogni momento e da ogni parte l'attaccasse.



Una prestazione che fa riflettere sulle qualità di questa squadra che purtroppo troppo spesso si lascia andare a cali motivazionali. La sfida contro la Juve, infatti, è il giusto mix tra la rabbia scatenata dall'ingiusta sconfitta contro la Lazio e la voglia di mettersi in mostra di fronte a un avversario di spessore come la Juventus. E' qualcosa di già visto sia in questo campionato (Milan) che in quello passato quando ad esempio in piena lotta retrocessione andammo a battere il Napoli in lotta scudetto.



Dispiace perché se si dovesse valutare solo la sfida di ieri, questi ragazzi meriterebbero voti altissimi e complimenti a non finire. Le chiusure di Danilo e Felipe che hanno reso nulli Dybala e Higuain, il leone Samir che ha lottato in ogni modo contro due mostri come Cuadrado e Dani Alves. Hallfredsson e Jankto che hanno fatto girare a vuoto i centrocampisti della Juve e Zapata che da solo ha fatto di tutto la davanti. Però non so quanto potremo ammirare ancora di tutto questo ad esempio nella prossima sfida contro il Pescara.



Ci spero, è vero che la classifica non ha niente di serio da dire, ma sarebbe bello vedere la qualità e la velocità nell'esecuzione delle idee vista ieri. Il Pescara è una squadra che ti fa giocare, gli spazi che ti offre sarebbero ideali per lasciarsi andare a una partita spettacolare senza nessuna paranoia di classifica. Staremo a vedere, intanto è finita la stagione di Seko Fofana, nello sfortunato contrasto con Alex Sandro ha rimediato la frattura del perone, peccato perché tanta qualità di questa Udinese passava attraverso i suoi piedi.