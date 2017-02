Bene ma non benissimo la squadra friulana vista all'opera nella Capitale contro la Lazio. Ha retto il confronto, ha concesso poco agli avversari e ha avuto anche diverse occasioni per vincere la gara. Ma continua a mancare l'incisività sotto porta e soprattutto quella rabbia agonistica per potersi imporre contro avversari con motivazioni nettamente superiori. La Lazio ha fatto pochissimo, ma con un rigore inventato dall'arbitro è riuscita a vincere la gara, lasciando ai friulani mille pensieri e uno strano senso di impotenza.



In un campionato, che continua a vedere la zona retrocessione ben lontana, i friulani vanno punzecchiati un po' e forse questo episodio può essere quello giusto. Con una squadra che dopo diverse prestazioni disarmanti, stava ritornando a galla, le recriminazioni per il torto arbitrale subito potrebbero risvegliare la voglia di rivalsa e riaccendere la fiammella della passione per vincere le partite.



Forse sono un sognatore, ma di questi tempi e da queste parti è proprio difficile trovare anche tra i tifosi delle particolari motivazioni per guardare le partite dell'Udinese. La mancanza di necessità di vittorie sta demotivando tutto l'ambiente e a tal proposito la Lega Calcio farebbe bene a valutare di far scendere il numero di squadre della serie A da 20 almeno a 18 se non addirittura a 16. Senza voler guardare per forza solo in casa Udinese, sono diverse le realtà che stanno vivendo la stessa situazione e il fattore determinante sono le tre squadre praticamente già retrocesse.



Intanto è in arrivo la Juventus allo Stadio Friuli, impianto che ha fatto registrare il tutto esaurito nel primo giorno di vendita libera dei tagliandi. Normalmente per una squadra in difficoltà la Juventus non è certo l'avversario più agevole, ma se vogliamo metterla sulla voglia di rivalsa e la cattiveria agonistica per un torto ricevuto, potrebbe diventare anche il palcoscenico migliore. Lo stadio sarà stracolmo di tifosi della squadra ospite, fare e farsi un regalo contro una squadra del genere in questo momento potrebbe essere l'ultimo sogno ancora disponibile.