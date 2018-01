Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, parla a La Tribune de Geneve, dicendo la sua sul calciomercato: "Dobbiamo limitare il numero di giocatori controllati dai grandi club e anche il numero di trasferimenti. E' un modo per evitare che i grandi club aumentino sempre di più il loro dominio sul mercato, con i ricchi che finiscono sempre per comprare tutto ciò che vogliono. In questo modo si indebolisce le altre squadre. E' un'aberrazione il numero di giocatori controllati da alcuni club, per esempio, in Italia, c'è una società che controlla 103 giocatori. Dobbiamo mettere dei limiti"