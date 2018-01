"Ci sono arbitri che non hanno ancora capito del tutto il funzionamento del Var, la stessa cosa vale per i tifosi. Per questo motivo a mio avviso è ancora presto per inserire la novità nei regolamenti, prima bisogna educare tutte le persone coinvolte, poi potremo introdurre il Var quando avremo la certezza che tutti avranno compreso le norme che la regolano". E' il pensiero del presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, riguardo all'uso della video assistant referee in Champions League e nella neonata Nations League in un'intervista al britannico 'Daily Telegraph'.