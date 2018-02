Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è intervenuto in conferenza stampa al termine della 42esima assemblea ordinaria, tenutasi a Bratislava: "Grazie alla Nations League abbiamo intrapreso la strada giusta per quel che riguarda le nazionali. Ma le competizioni per club richiedono ancora la nostra massima attenzione. Non posso promettere la luna, non sono un mercante di sogni o un politico. Ma combatterò con le unghie e con i denti per introdurre misure che ristabiliscano un certo equilibrio, ma non posso affermare che queste misure possano portare club come Steaua Bucarest o Stella Rossa Belgrado ad essere i prossimi a vedere il loro nome inciso sopra il trofeo della Champions League. La mia responsabilità è di essere realista. I format delle nostre competizioni sono alla base del loro successo: i nostri sforzi dovrebbero concentrarsi maggiormente sui meccanismi di solidarietà finanziaria".