La UEFA ha annunciato le due candidate ad ospitare la finale di Champions League 2018-19, la sfida è tra due città: la prima è Bakù, nota capitale delll'Azerbajgian che ha già ospitato i Giochi Europei nel 2015, mentre la seconda è Madrid. La candidatura spagnola però non prevede l'utilizzo nè del Santiago Bernabeu, nè del Vicente Calderon, bensì la nuova creazione dell'Atlètico: il Wanda Metropolitano, il cui nome è un chiaro riferimento alla proprietà cinese Wanda che possiede il 20% delle quote dei colchoneros. Lo stadio che sostituirà il Calderòn, e che si candida prepotentemente ad ospitare un evento sportivo di questa caratura per la prima volta nella storia dell'Atletico Madrid, è però ancora in costruzione e non sarà pronto prima dell'inizio della prossima stagione. Solo allora si potrà valutare veramente se il nuovo moderno impianto da 68mila posti creato dai colchoneros sarà in grado di garantire un'atmosfera degna di una finale europea.