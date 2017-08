Il Napoli dovrà cercare di invertire il trend negativo che negli ultimi tre anni ha visto le squadre italiane sempre eliminate agli spareggi. Una tendenza iniziata proprio con un ko dei Partenopei nel 2014/15 (sconfitta 4-2 complessiva contro l'Athletic Club) e proseguita nelle due stagioni successive da Lazio e Roma, eliminate rispettivamente da Bayer Leverkusen e Porto. Negli ultimi sette anni solo il Milan (2013/14) ha centrato la qualificazione.



La squadra di Maurizio Sarri punta dunque ad approdare alla fase a gironi per il secondo anno di fila e riuscendovi permetterebbe all'Italia (quarta nel ranking UEFA coefficienti club per paese) di portare a tre formazioni il proprio contingente nalla massima competizione continentale. Allo stesso tempo, il Napoli toglierebbe una squadra alla Francia (quinta in graduatoria).



Per ora l'importantissimo quarto posto dell'Italia è al sicuro, ma tra un paio di anni l’insidia francese potrebbe diventare davvero concreta. Ecco perché la sfida tra Napoli e Nizza negli spareggi di UEFA Champions League è cruciale.



L’Italia ha attualmente 60.582 punti contro i 46.831 della Francia. Ma quando dal conteggio usciranno i 14.166 del 2013/14 (contro gli 8.500 francesi) e poi i 19.000 del 2014/15 (10.991 per la Francia) la situazione sarà completamente diversa: tenendo conto delle ultime tre annate (compresa quella 2017/18) l'Italia è a quota 27.416, con la Francia a 27.415.



Ecco perché un successo del Napoli sarebbe fondamentale anche ai fini del ranking. Soprattutto perché a partire dalla stagione 2018/19 i primi quattro paesi in classifica avranno diritto a quattro squadre nella fase a gironi.



fonte: it.uefa.com