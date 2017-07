Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato un'intervista a un giornale sloveno, a cui ha raccontato le proprie proposte per cambiare le competizioni per club europee. Dopo il fair play finanziario - cambiamento rivoluzionario datato 2012 - sarà il turno del Salary Cap: "I club più ricchi stanno diventando sempre più ricchi e il divario tra loro e il resto è sempre più grande: serve un Salary Cap. In futuro, dovremo prendere in considerazione seriamente la possibilità di limitare i budget dei club per i salari dei giocatori".