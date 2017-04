Michele Uva, direttore generale della FIGC, è stato eletto nell'esecutivo dell'UEFA. Queste le sue parole a Sky Sport: "Per il sistema calcio italiano in questi due anni abbiamo consolidato la nostra posizione di leadership politica. Questo è un successo per il calcio italiano. Il peso dell'Italia nell'UEFA? Non so se è maggiore o minore. Abbiamo supportato Ceferin all'UEFA, abbiamo supportato Infantino alla FIFA e questi sono i risultati. Euro Under 21 nel 2019? Non è detto che siano un punto d'arrivo. Vogliamo migliorare anche nell'impiantistica sportiva. Ci stiamo muovendo, anche se siamo ancora indietro. C'è bisogno di una nuova generazione di stadi per il nostro calcio".