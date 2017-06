Nuovo sviluppo commerciale per la Juventus, che ha firmato un accordo con l'Agenzia Getty Images. Dal 1 luglio diventerà la Club’s Exclusive Photographic Agency and Club’s Official and Exclusive Sports Photographic Agency for Distribution. L'azienda, leader mondiale nel settore della comunicazione, con oltre 200.000 collaboratori in quasi 200 Paesi, offrirà copertura esclusiva di tutto ciò che costituisce il mondo bianconero, dai match agli allenamenti, agli eventi esclusivi organizzati dalla Società. La partnership con Getty Images, oltre a rappresentare un vero e proprio incontro di eccellenze, si inserisce nel processo di rebranding presentato a gennaio dalla Juventus, e conferma l’ambizione del Club a rafforzare l’immagine dei colori bianconeri in tutto il mondo. La società, comunque, ringrazia sentitamente l'Agenzia LaPresse per gli anni di proficua collaborazione.