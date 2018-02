Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Cagliari, il club sardo comunica ufficialmente che in occasione della partita contro il Napoli, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, anche se in possesso di Tessera del Tifoso.



In caso di eventuali tagliandi già venduti, si procederà all’annullamento e al rimborso per i tifosi, effettuato necessariamente nello stesso punto vendita in cui è stato acquistato il biglietto. Se l’acquisto è avvenuto sul Web, sarà possibile ottenere il rimborso accedendo alla propria area personale del sito LisTicket .