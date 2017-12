Paolo Cannavaro vola in Cina. Il difensore napoletano ha annunciato pochi minuti fa in conferenza stampa l'addio al calcio giocato: seguirà suo fratello Fabio al Guangzhou Evergrande. "Volevo lasciare un segno dentro e fuori dal campo - ha detto Cannavaro - La mia ambizione era troppo forte e per questo ringrazio il presidente Squinzi e Carnevali. Mi stanno dando un'opportunità che a metà stagione non è semplice concedere. Qui c'è il fattore umano e un'alchimia fantastica, che in altri club non qui. In questo momento sto lasciando casa". Il difensore ha parlato della sua nuova avventura: "Assisterò Fabio a 360 gradi come collaboratore tecnico. Posso allenare coloro che giocano meno durante il campionato. Sarà una full immersion per me, un salto grandissimo. La domenica? Sarà una sensazione strana. Non mi mancherà il campo perché si tratta di una scelta mia, ma il vivere i miei compagni". Sulla Cina: "La città sarà una novità. Sono stato lì due volte ma solo per tournée estive. Mi sono preparato nell'ultimo periodo perché prima ero troppo concentrato per fare bene qui fino all'ultimo giorno. Anno nuovo vita nuova. Sapere di smettere ma fare qualcosa che mi tiene impegnato è un privilegio. Il cinese sarà difficile da imparare, ci accontenteremo dell'inglese". Cannavaro ha parlato del rapporto con il fratello: "Ho vissuto poco Fabio. La vita ci ha diviso da giovanissimi. Ritornare insieme non accadeva da tantissimi anni. Avrei voluto farlo in futuro ma ho avuto opportunità nell'immediato. Non vedo l'ora di iniziare". Il classe 1981 dirà addio nella sfida di sabato tra Sassuolo e Roma. Il napoletano ha raccontato della sua esperienza in neroverde: "Il momento più bello è stato la salvezza, nell'anno in cui sono arrivato. Pensare di salvarsi con una giornata di anticipo non era assolutamente semplice. Quello meno bello è stato l'eliminazione dall'Europa League, quando abbiamo visto la nostra squadra decimata a causa di tanti infortuni. Di Francesco? È uno di quelli che mi han fatto accendere la lampadina per voler fare l'allenatore. Scudetto? Ho una sola speranza, sapete qual è..."