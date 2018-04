.@MarioMandzukic9 sottoposto a sutura chirurgica nella notte dopo aver riportato una profonda ferita lacero contusa in #InterJuve. Il bollettino medico https://t.co/vRAhtt4zyS pic.twitter.com/NQIgUelemd — JuventusFC (@juventusfc) 29 aprile 2018

L'intervento di Vecino si è fatto sentire: come comunicato dalla Juventus, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica per la ferita sopra la caviglia destra, dieci punti tra interni ed esterni che potrebbero costringerlo a saltare il prossimo turno con il Bologna. La nota del club bianconero: "A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del noto contrasto di gioco avvenuto nella partita di ieri, dopo il rientro a Torino nella nottata, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L’intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società e sono stati applicati complessivamente una decina di punti tra interni ed esterni. È fortemente a rischio la presenza del giocatore per la gara di Campionato di sabato prossimo contro il Bologna".