Nuova avventura per Luis Figo: niente campo per l'ex Barcellona, Real Madrid e Inter, ma futuro istituzionale per lui. Il portoghese infatti è un nuovo consigliere calcistico dell'UEFA e lavorerà direttamente con il presidente Aleksander Ceferin in vari ambiti, dagli aspetti tecnici al regolamento fino all'attrattiv generale e sarà figura di riferimento del programma ambasciatori UEFA. Ceferin commenta: "Luís Figo è stato un giocatore fantastico ed esemplare, sia in campo che fuori. È una figura stimata nel mondo del calcio e sono molto contento che entri nel nostro team. La sua grande esperienza sarà molto preziosa per la UEFA".



Figo soddisfatto: "Ho avuto la fortuna di fare tante esperienze; tramandandole, credo di poter avere un'influenza positiva. Il calcio si evolve costantemente. Ho il privilegio di collaborare con la UEFA e vorrei ringraziare Aleksander Čeferin per questa opportunità. Ho imparato così tanto dal calcio che voglio restituirgli qualcosa. Quando ho iniziato a giocare da professionista, nel 1990, non avrei mai immaginato che un giorno avrei avuto la possibilità di entrare nella UEFA e di lavorare a fianco del presidente, oltre che di alcuni tra i personaggi più eminenti nel mondo del calcio".