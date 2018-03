Prosegue la parabola discendente di Freddy Adu, ex enfant prodige e oggi 28enne attaccante in cerca di riscatto. Dopo una carriera che lo ha visto girovagare senza fortuna fra Portogallo, Francia, Grecia, Turchia, Brasile, Serbia e Finlandia, Adu torna a casa: per lui contratto con i Las Vegas Lights, formazione della USL, la seconda divisione statunitense. L'ex nazionale americano - 17 presenze fra il 2006 e il 2011 - dopo un provino ai Portland Timbers, stava per firmare la scorsa estate con i polacchi del Sandecja Nowy Sacz, ma il veto dell'allenatore ha fatto saltare tutto.