Bittere Nachricht für @stindl28: Borussias Kapitän hat eine schwere Kapsel- und Bandverletzung mit Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk erlitten und fällt damit mehrere Wochen aus. Gute Besserung und Kopf hoch, Käpt'n!

Tegola per il Borussia Monchengladbach e per la Germania: l'attaccante Lars Stindl ha subito un grave infortunio alla caviglia sinistra, con lesione ai legamenti, stagione finita e niente Mondiale in Russia per lui.