Mark Hughes è il nuovo allenatore del Southampton. Il gallese, classe 1963, prende il posto di Mauricio Pellegrino esonerato dopo il 3-0 incassato in casa del Newcastle e il quartultimo posto in classifica con 28 punti in 30 giornate. L'ex attaccante ha firmato fino al termine della stagione con i Saints, uno dei club in cui ha giocato. Da tecnico ha allenato Galles, Blackburn, Manchester City, Fulham, Qpr e Stoke e ora è pronto per una nuova avventura. "E' una sfida che mi entusiasma - assicura il gallese -, per me è una grande opportunità tornare in un club che conosco bene e con cui ho sempre avuto un buon feeling. Non potevo rifiutare la chiamata della società. Porto ai Saints la mia esperienza in Premier League, so cosa serve per fare rendere al massimo i giocatori in questa parte decisiva della stagione. L'obiettivo è ovviamente la salvezza".