L'Italia non ci sarà al Mondiale, ma almeno un'amichevole di prestigio la disputerà. Il 23 marzo, infatti, all'Etihad Stadium di Manchester, casa del City, gli Azzurri affronteranno in amichevole l'Argentina di Lionel Messi. Questo il comunicato della Federazione: "E’ un sfida da sempre ricca di fascino quella tra Italia e Argentina – sei titoli Mondiali in due – che si affronteranno venerdì 23 marzo (19.45 locali, le 20.45 italiane) in amichevole all’Etihad Stadium di Manchester in quello che sarà il primo incontro ufficiale del 2018 per gli Azzurri, attesi martedì 27 marzo (ore 20 locali, le 21 italiane) al ‘Wembley Stadium’ di Londra da un’altra amichevole di lusso con l’Inghilterra.

L’Italia giocherà per la prima volta nella sua storia nell’impianto che ospita le gare casalinghe del Manchester City, mentre l’unico match disputato a Manchester risale al 19 giugno 1996, quando all’Old Trafford la Nazionale fu fermata sullo 0-0 dalla Germania in un incontro che costò agli Azzurri l’eliminazione dal Campionato Europeo.



Sarà il quindicesimo confronto tra le due nazionali, con un bilancio di 6 vittorie per l’Italia, 5 pareggi e 3 sconfitte, compresa quella nell’ultima amichevole organizzata in onore di Papa Francesco il 14 agosto 2013 allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma: 2-1 il risultato in favore dell’Albiceleste, con i gol messi a segno da Lorenzo Insigne, Gonzalo Higuain ed Ever Banega".