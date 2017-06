Andrea Favilli saluta definitivamente il Livorno. L'Ascoli, infatti, l'ha riscattato. Lo rende nota la stessa società bianconera sul suo sito ufficiale: "L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica di aver esercitato dall’AS Livorno Calcio il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante Andrea Favilli per un corrispettivo di 3 milioni di euro. L’Ascoli Picchio aveva sottoscritto con il calciatore un contratto fino al 30 giugno 2021". Adesso la palla passa alla Juventus. In Corso Galileo Ferraris, come riportato in esclusiva da ilBiancoNero.com, c'è l'idea di acquisirne subito il cartellino e poi girarlo in prestito.