Il Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura. Lo ha deciso il collegio composto dal presidente Giovanni D'Antoni, dal giudice delegato Giuseppe Sidoti e dal giudice anziano Raffaella Vacca. I conti del Palermo sarebbero a posto.



COMUNICATO UFFICIALE - Il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva ha commentato al sito ufficiale del club rosanero: "A seguito del provvedimento del Tribunale fallimentare di Palermo, la Società esprime soddisfazione per l'esito positivo del giudizio che ha confermato nelle motivazioni che la situazione del Palermo Calcio si è progressivamente evoluta sino a consentire la collocazione della Società in prossimità dei valori massimi raggiunti da Società del settore, come Juventus, Roma e Inter. Da oggi le nostre energie potranno concentrarsi sull'importante obiettivo della promozione in Serie A".