FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

.

è pronto a tornare in Spagna, nellache lo ha reso grande; dopo una stagione di alti bassi con la maglia dell'il centrocampista argentino ha deciso di dire addio alla Serie A, un campionato nel quale non è mai riuscito ad imporsi né dal punto di vista tecnico, né per quanto concerne il lato tattico.L'accordo tra le parti era già nell'aria da diverse ore e, in serata: ecco le parole del club spagnolo: 'Banega firmerà un contratto die tornerà al Sanchez Pizjuan dove ha giocato straordinarie stagioni in passato''. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.com,; l'ufficialità del trasferimento, quindi, è rimandata a luglio.