L'Inter è stata multata per i cori rivolti dai propri tifosi all'allenatore in seconda dell'Udinese, l'ex difensore della Juventus Mark Iuliano, ancora al centro delle polemiche per il rigore da lui provocato e non concesso dall'arbitro Ceccarini in un famoso Inter-Juventus del 1998.



LA NOTA DEL GIUDICE SPORTIVO - Dal comunicato Giudice Sportivo: "Ammenda di € 3.000,00 alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del 2° tempo, intonato ripetutamente cori gravemente offensivi nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria."