Non solo la sconfitta contro il Sassuolo, la seconda consecutiva dopo quella rimediata in casa con l'Udinese, l'Inter esce dal Mapei Stadium anche con i cerotti: con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la società nerazzurra ha confermato l'infortunio di due difensori. Si tratta di Danilo D'Ambrosio e Joao Miranda: per il terzino si tratta di "lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra", mentre per il brasiliano è "lesione di primo grado al soleo della gamba destra".



Da domani i due inizieranno il percorso riabilitativo e non saranno a disposizione per il derby di Coppa Italia, contro il Milan mercoledì 27 dicembre (ore 20.45); salteranno anche l'impegno di campionato contro la Lazio (sabato 30 dicembre, ore 18). Per rivedere in campo Miranda con ogni probabilità si dovrà attendere Inter-Roma, mentre l'infortunio di D'Ambrosio solitamente ha una tempistica di rientro stimata in almeno 40 giorni.



Il comunicato: "Questa mattina Danilo D'Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo.



Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra.



Da domani inizierà il percorso riabilitativo per entrambi".