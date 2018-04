"LIVERPOOL-ROMA" DI CHAMPIONS LEAGUE



DOMANI IN DIRETTA E IN HD SU CANALE 5





Domani sera, martedì 24 aprile, il match di Champions League Liverpool-Roma, valido per l’andata delle semifinali della massima competizione europea per club, sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Canale 5 alle ore 20.45.



Telecronaca di Sandro Piccinini con Antonio Di Gennaro seconda voce. A bordo campo Francesca Benvenuti e Angiolo Radice, inviati Irma D’Alessandro e Daniele Miceli.



Al termine dell’incontro, servizi, commenti e interviste esclusive nel programma post-partita condotto da Sandro Sabatini, con Eleonora Boi. In studio Ciro Ferrara, Marco Amelia, Graziano Cesari e, ospite d‘eccezione, l’attuale centrocampista del Milan ed ex giocatore del Liverpool Fabio Borini. Collegato da Anfield Roberto Pruzzo, bandiera giallorossa a segno nella finale di Coppa Campioni poi persa ai rigori proprio contro i reds, nel 1984.