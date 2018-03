Andrea Stramaccioni non è più l'allenatore dello Sparta Praga. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club ceco ha annunciato l'esonero dell'allenatore italiano, che paga i due pareggi consecutivi in campionato con Slovacko e Brno, formazione in lotta per la salvezza, ma soprattutto i pessimi rapporti col direttore sportivo Zdenek Scasny, predecessore proprio dell'ex tecnico dell'Inter. Lo Sparta Praga occupa attualmente la quinta posizione in classifica, a -1 dalla zona Europa League ma a -14 dal primo posto occupato dal Viktoria Plzen.



Il direttore generale Adam Kotalik ha motivato così la decisione di allontanare Stramaccioni e tutto il suo staff, composto tra gli altri da Roberto Muzzi, Omar Danesi, Vincenzo Sasso e i preparatori atletici Pannoncini e Campari: "Stramaccioni ha faticato a dare alla squadra un'identità europea alla squadra. La sua posizione era in discussione già al termine della prima metà di stagione e purtroppo non ci sono stati miglioramenti sotto l'aspetto dei risultati e dello stile di gioco, nonostante siamo intervenuti sul mercato. La società ha deciso di fare un cambio e auguriamo a Stramaccioni il meglio per il futuro".