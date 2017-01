Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc — The FA (@FA) 11 gennaio 2017

Ilfinisce sotto inchiesta. Gli Sky Blues sono stati accusati dalladi non aver rispettato le regole antidoping fornendo informazioni non accurate alla federazione sui giocatori come ad esempio dettagli degli allenamenti e indirizzi degli stessi calciatori così che possano essere disponibili a test in qualsiasi momento. Il City ha tempo fino al 19 gennaio per rispondere alle accuse.